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«Интурмаркет-2017»
Сегодня в Пензе
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Туристические организации Пензенской области приглашаются на Международную выставку «Интурмаркет-2017», которая состоится в Москве в Международном выставочном центре «Крокус Экспо» с 11 по 13 марта. Ожидается приезд участников из 130 стран и регионов мира. Выставка «Интурмаркет» - профессиональное отраслевое мероприятие, традиционно открывающее весенне-летний туристический сезон. Масштабная региональная экспозиция будет представлена на площади свыше 10 000 кв. м. участниками из всех субъектов Российской Федерации, в числе которых региональные туроператоры по внутреннему и въездному туризму, объекты туристской инфраструктуры, перевозчики, учебные заведения в сфере туризма. «Участие в выставке будет способствовать созданию конкурентоспособного туристского продукта, продвижение его на международные рынки, развитию межрегиональных связей, ускоренному развитию туристской инфраструктуры, привлечению иностранных туристов и росту инвестиций в регион», - сообщили в туристко-информационном центре Пензенской области.
Туристические организации Пензенской области приглашаются на Международную выставку «Интурмаркет-2017», которая состоится в Москве в Международном выставочном центре «Крокус Экспо» с 11 по 13 марта.
Ожидается приезд участников из 130 стран и регионов мира. Выставка «Интурмаркет» - профессиональное отраслевое мероприятие, традиционно открывающее весенне-летний туристический сезон. Масштабная региональная экспозиция будет представлена на площади свыше 10 000 кв. м. участниками из всех субъектов Российской Федерации, в числе которых региональные туроператоры по внутреннему и въездному туризму, объекты туристской инфраструктуры, перевозчики, учебные заведения в сфере туризма.
«Участие в выставке будет способствовать созданию конкурентоспособного туристского продукта, продвижение его на международные рынки, развитию межрегиональных связей, ускоренному развитию туристской инфраструктуры, привлечению иностранных туристов и росту инвестиций в регион», - сообщили в туристко-информационном центре Пензенской области.
Новость: Правительство Пензенской области 17 января 2017
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