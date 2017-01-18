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18 января 2017 года пройдет профилактическая операция «Автокресло–детям»
Сегодня в Пензе
 

Профилактическая операция «Автокресло–детям» пройдет на территории региона 18 января 2017 года.

В ходе  акции будут осуществляться массовые проверки водителей для выявления случаев нарушения правил перевозки детей-пассажиров.

«Самыми надежными детскими удерживающими устройствами признаны детские автокресла. Если ребенок не зафиксирован с помощью специализированного удерживающего устройства, то даже при незначительных столкновениях транспортных средств или при резком торможении он может получить серьезные травмы», - сообщили в Управлении ГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.

Нарушение правил перевозки детей влечёт наложение административного штрафа в размере 3000 рублей. 

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