18 января 2017 года пройдет профилактическая операция «Автокресло–детям»

Профилактическая операция «Автокресло–детям» пройдет на территории региона 18 января 2017 года. В ходе акции будут осуществляться массовые проверки водителей для выявления случаев нарушения правил перевозки детей-пассажиров. «Самыми надежными детскими удерживающими устройствами признаны детские автокресла. Если ребенок не зафиксирован с помощью специализированного удерживающего устройства, то даже при незначительных столкновениях транспортных средств или при резком торможении он может получить серьезные травмы», - сообщили в Управлении ГИБДД УМВД РФ по Пензенской области. Нарушение правил перевозки детей влечёт наложение административного штрафа в размере 3000 рублей.

Новость: Правительство Пензенской области 17 января 2017