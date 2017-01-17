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«Рождественские сюжеты»
Сегодня в Пензе
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В музейно-выставочном центре ГБУК «Пензенский областной Дом народного творчества» продолжает работу выставка пензенского мастера Владимира Николаевича Гукова «Рождественские сюжеты». Представленная на ней серия картин в технике клеевой лоскутной аппликации посвящена истории жизни Иисуса Христа. Изображения, выполненные в стилистике наивного искусства, подкупают непосредственностью и теплотой передачи сцен из евангельской истории.
В музейно-выставочном центре ГБУК «Пензенский областной Дом народного творчества» продолжает работу выставка пензенского мастера Владимира Николаевича Гукова «Рождественские сюжеты».
Представленная на ней серия картин в технике клеевой лоскутной аппликации посвящена истории жизни Иисуса Христа. Изображения, выполненные в стилистике наивного искусства, подкупают непосредственностью и теплотой передачи сцен из евангельской истории.
Новость: Управление культуры и архива Пензенской области 17 января 2017
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