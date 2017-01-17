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 Вторник, 17 января 2017
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«Водные сокровища России»
Сегодня в Пензе
 

Жители Пензенской области приглашаются принять участие во Всероссийском конкурсе водных пейзажей родного края «Водные сокровища России», который проводится Федеральным агентством водных ресурсов в рамках Года экологии в РФ.

В конкурсе могут принять участие авторы фотографий, жители Российской Федерации в возрасте от 16 лет. В номинации «Вода глазами ребенка» принимают участие работы, снятые детьми  от 6 до 16 лет.

Конкурс проводится по 8 номинациям. Работы предоставляются на конкурс с 1 декабря 2016 до 1 октября 2017 года.

Победители конкурса получат награды на торжественной церемонии, которая будет организована в Федеральном агентстве водных ресурсов в декабре 2017 года.

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