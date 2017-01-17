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 Вторник, 17 января 2017
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На суд зрителей 32 своих работы представила юная художница Ксения Васькова
Сегодня в Пензе
 

В фойе второго этажа пензенской филармонии состоялось открытие выставки работ юной и очень талантливой художницы, учащейся ДХШ № 2 Ксении Васьковской. 

Дипломант и лауреат всероссийских и международных конкурсов представила на суд зрителей 32 своих работы, выполненных в разных техниках: графика, живопись, станковая композиция. Частью выставки  стали фотографии с «Президентского пленэра» в Красной горке.

Приятным сюрпризом для собравшихся стала музыкальная программа, подготовленная юными артистам. 

Новость: Управление культуры и архива Пензенской области 17 января 2017
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