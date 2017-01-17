На суд зрителей 32 своих работы представила юная художница Ксения Васькова

В фойе второго этажа пензенской филармонии состоялось открытие выставки работ юной и очень талантливой художницы, учащейся ДХШ № 2 Ксении Васьковской.



Дипломант и лауреат всероссийских и международных конкурсов представила на суд зрителей 32 своих работы, выполненных в разных техниках: графика, живопись, станковая композиция. Частью выставки стали фотографии с «Президентского пленэра» в Красной горке.



Приятным сюрпризом для собравшихся стала музыкальная программа, подготовленная юными артистам. Новость: Управление культуры и архива Пензенской области 17 января 2017