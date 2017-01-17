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Пензенская «Юность» одержала победу над БК «Казаночка-Академия»
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Пензенская «Юность» одержала победу над БК «Казаночка-Академия» в очередном домашнем матче чемпионата России по баскетболу среди женских команд второго дивизиона. В очередной выезд по маршруту Оренбург-Пенза казанская дружина отправилась с усилением из основной команды «Казаночка» в лице Ксении Кунаковой, однако это не помогло клубу в поединках с «Надеждой-2», представляющей Оренбургскую область. Оба матча завершились победами хозяек площадки – 67:33 и 53:41. В первом матче с «Юностью» гостьи были настроены решительно. Они сумели навязать борьбу подопечным Татьяны Пашковой в первом периоде – 16:19 в их пользу. Но уже во втором отрезке встречи наши девушки показали, кто хозяин на площадке. На большой перерыв соперницы разошлись при счете 40:32. В третьем периоде казанским баскетболисткам достаточно долго не удавалось забить, лишь в концовке они заработали свои 7 очков против 28 «Юности». Заключительные 10 минут игры стали скорее формальностью. Пензячки контролировали ход поединка, который завершился уверенной победой пензячек – 80:50. Самой результативной в составе сурского клуба оказалась Арина Глазачева, принесшая команде 19 очков. Также порадовали Анастасия Алексеева (17), Александра Плясова (15) и Дарья Польникова (13). «Юность» набрала 25 очков и упрочила свое лидерство в турнирной таблице группы «А». Ее отрыв от ближайшего преследователя - оренбургской «Надежды-2», которая накануне уступила БК «Академия» из Пермского края со счетом 63:69 – теперь составляет два очка.
Пензенская «Юность» одержала победу над БК «Казаночка-Академия» в очередном домашнем матче чемпионата России по баскетболу среди женских команд второго дивизиона.
В очередной выезд по маршруту Оренбург-Пенза казанская дружина отправилась с усилением из основной команды «Казаночка» в лице Ксении Кунаковой, однако это не помогло клубу в поединках с «Надеждой-2», представляющей Оренбургскую область. Оба матча завершились победами хозяек площадки – 67:33 и 53:41.
В первом матче с «Юностью» гостьи были настроены решительно. Они сумели навязать борьбу подопечным Татьяны Пашковой в первом периоде – 16:19 в их пользу. Но уже во втором отрезке встречи наши девушки показали, кто хозяин на площадке. На большой перерыв соперницы разошлись при счете 40:32.
В третьем периоде казанским баскетболисткам достаточно долго не удавалось забить, лишь в концовке они заработали свои 7 очков против 28 «Юности». Заключительные 10 минут игры стали скорее формальностью. Пензячки контролировали ход поединка, который завершился уверенной победой пензячек – 80:50.
Самой результативной в составе сурского клуба оказалась Арина Глазачева, принесшая команде 19 очков. Также порадовали Анастасия Алексеева (17), Александра Плясова (15) и Дарья Польникова (13).
«Юность» набрала 25 очков и упрочила свое лидерство в турнирной таблице группы «А». Ее отрыв от ближайшего преследователя - оренбургской «Надежды-2», которая накануне уступила БК «Академия» из Пермского края со счетом 63:69 – теперь составляет два очка.
Новость: Пресс-атташе БК "Юность" Елена Никитина, фото БК "Юность" (Елена Гущина ) 17 января 2017
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