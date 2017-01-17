Распределение субсидий на поддержку бизнеса

На заседании комиссии Министерства экономического развития Российской Федерации были определены объемы поддержки региональным бюджетам. Общий объем распределяемых средств составил 7,5 млрд. руб, в их числе на поддержку малого и среднего предпринимательства и инфраструктуры развития – 5,5 млрд. руб, капитальное строительство – 1,6 млрд. руб, развитие молодежного предпринимательства – 230 млн. руб и создание многофункциональных центров для бизнеса – 135 млн.руб.

На комиссии рассматривались заявки всех субъектов России, общая сумма заявок превысила 9 млрд.рублей

Пензенскую область на мероприятии представлял Министр экономики Пензенской области Сергей Капралов.

Общий объем средств, привлеченных Пензенской областью из федерального бюджета на развитие малого и среднего предпринимательства и создание инвестиционной структуры инфраструктуры составит 285,164 млн. руб.

«В текущем году было принято решение отказаться от финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и сосредоточиться на поддержке институтов развития, способствующих развитию предпринимательства. Так в Пензенской области мы планируем увеличить доступность микрозаймов, предоставляемых гарантийной микрофинансовой организацией «Поручитель», расширить перечень консультационных и информационных услуг на базе вновь создаваемых Центров поддержки предпринимательства и экспорта. Также средства будут направлены на поддержку малого и среднего бизнеса в моногородах и продолжение строительства индустриального парка «Отвель» - отметил Сергей Капралов по итогам мероприятия.