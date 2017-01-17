Выявлено 55 мест самовольного пользования недрами

С докладом выступил Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин в ходе видеосовещания губернатора Ивана Белозерцева с главами районов.

Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 2017 год объявлен Годом экологии, в связи с чем, на территории области распоряжением Правительства Пензенской области утвержден План основных мероприятий Пензенской области на 2017 год.

Данным Планом предусмотрено проведение на территории области 68 мероприятий, посвященных утилизации отходов, снижению вредного воздействия на окружающую среду, защите лесных ресурсов, экологическому просвещению.

Основным ответственным за реализацию Плана является Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, поэтому главам администраций городских округов и муниципальных районов необходимо ежеквартально представлять в Минлесхоз Пензенской области информацию о проделанной работе по реализации мероприятий, проводимых в рамках объявленного Года экологии.

В целях пресечения незаконного использования полезных ископаемых Минлесхозом усилена деятельность по выявлению мест самовольного пользования недрами. В результате мероприятий по обследованию территории региона выявлено 55 таких мест, на территории 16 муниципальных районов области, за аналогичный период 2015 года было выявлено лишь 12 мест самовольного пользования недрами. На данных участках, по предварительной оценке в 2016 г. было добыто порядка 200,0 тыс. куб. м песка, общая сумма ущерба достигает 27,80 млн. руб.

За истекший период текущего года составлено 29 протоколов на индивидуальных предпринимателей и физических лиц, что в 3,5 раза превышает соответствующий уровень 2015 года. Общая сумма наложенных штрафов за самовольное пользование недрами в 2016 году составила 257 тыс. руб.

Для установления контроля за выявленными местами самовольного пользования полученная в ходе рейдов информация доведена до соответствующих администраций районов области, а также районных отделов полиции.

В целях усиления работы по данному направлению Минлесхозом в 2017 году будут созданы 2 группы для осуществления мониторинга и оперативного реагирования на факты незаконной добычи полезных ископаемых, а также иных нарушений природоохранного законодательства.