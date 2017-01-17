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 Вторник, 17 января 2017
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«Дизель-2003» выиграл две домашние встречи
Сегодня в Пензе
 

В СЗК «Дизель-Арена» 14 и 15 января 2017 года состоялись очередные игры первенства России.

Команда «Дизель-2003» под руководством тренера-преподавателя Артёма Левицкого принимала дома команду «Нефтехимик-2003» ( г. Нижнекамск). Первая встреча закончилась победой «Дизеля» по буллитам со счетом 5:4 Б, вторая – также победой хозяев в основное время со счетом 5:4.

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