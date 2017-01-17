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 Вторник, 17 января 2017
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Юна и талантлива
Сегодня в Пензе
 
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Гуашь, карандаш и акварель – этими техниками 15-летняя Ксения Васьковская владеет на высоком уровне. В фойе областной филармонии воспитанница детской художественной школы № 2 представила 40 своих работ.

«Ксения Васьковская одна из наших самых талантливых учениц. Она позитивный и ответственный человек, и к тому же потрясающе работоспособный»,- отмечает директор ДХШ № 2 г. Пензы, Наталья Родченко.

В прошлом году по программе Президента Владимира Путина Ксения Васьковская попала на обучение живописи у Сергея Андрияки на Красной поляне, где пензячка много рисовала на открытом воздухе. Часть этих работ вошла в ее первую экспозицию.

«Для нас это большая гордость, поскольку Ксения единственная ученица г. Пензы, которая попала на этот президентский пленэр»,- продолжает Наталья Родченко.

«Все свои работы она доводит до очень высокого уровня. Работы, что вы здесь видите(рисунок, живопись, пленэр),созданны за последние 2,5 года. У Ксюши, я думаю все сложится хорошо, благодаря ее характеру.»,- отмечает преподаватель ДХШ № 2 г. Пензы, Юлия Бушмина.

В планах у Ксении поступить в Пензенское художественное училище, а затем продолжить обучение в Санкт- Петербурге. Персональная выставка Ксении Васьковской продлится до 25 января.

 

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