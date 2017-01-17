|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Юна и талантлива
Сегодня в Пензе
|
Смотреть видео
Гуашь, карандаш и акварель – этими техниками 15-летняя Ксения Васьковская владеет на высоком уровне. В фойе областной филармонии воспитанница детской художественной школы № 2 представила 40 своих работ.
«Ксения Васьковская одна из наших самых талантливых учениц. Она позитивный и ответственный человек, и к тому же потрясающе работоспособный»,- отмечает директор ДХШ № 2 г. Пензы, Наталья Родченко.
В прошлом году по программе Президента Владимира Путина Ксения Васьковская попала на обучение живописи у Сергея Андрияки на Красной поляне, где пензячка много рисовала на открытом воздухе. Часть этих работ вошла в ее первую экспозицию.
«Для нас это большая гордость, поскольку Ксения единственная ученица г. Пензы, которая попала на этот президентский пленэр»,- продолжает Наталья Родченко.
«Все свои работы она доводит до очень высокого уровня. Работы, что вы здесь видите(рисунок, живопись, пленэр),созданны за последние 2,5 года. У Ксюши, я думаю все сложится хорошо, благодаря ее характеру.»,- отмечает преподаватель ДХШ № 2 г. Пензы, Юлия Бушмина.
В планах у Ксении поступить в Пензенское художественное училище, а затем продолжить обучение в Санкт- Петербурге. Персональная выставка Ксении Васьковской продлится до 25 января.
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru