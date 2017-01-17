К выбору подарка для возлюбленной он подошёл оригинально! Розы и конфеты ему показались банальностью. В качестве новогоднего презента и в знак примирения после ссоры он принёс ей голубую ель.

«20-ого декабря я шёл домой мимо ЗИФа и увидел несколько голубых елей. Я решил сделать подарок своей сожительнице. Сходил домой, взял ножовку, спилил дерево и принёс его по закоулкам сожительнице», — пояснил мужчина.

На вопрос сожительницы «Откуда ель?» мужчина ответил: «Купил у прохожего!» Так бы инцидент и остался незамеченным, если бы на загубленное дерево не обратил внимание прохожий и не сообщил об этом в полицию.

Начальник отдела № 3 СУ УМВД России по г. Пензе, Николай Миронов, отметил: «Сотрудники полиции зафиксировали повреждённое дерево со спиленной машукшой в 2,5 метра. При проведении оперативно-розыскных мероприятий спиленное дерево обнаружили в квартире жительницы Пензы».

Незатейливого дровосека полицейские вычислили без труда. Тем более, что ранее он уже неоднократно был судим. О том, что вырубать зелёные насаждения незаконно, он не знал. Просто хотел сделать своей пассии приятно. Но старания мужчины оказались напрасными. Возлюбленная подарок не оценила, и вскоре они расстались. Теперь мужчине предстоит заглаживать вину перед природой и возмещать нанесённый ущерб. Стоимость испорченной ели — 88 тысяч рублей.