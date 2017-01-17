УБИЙСТВО В КОММУНАЛКЕ

Тревожный звонок в полицию поступил вечером. Женщина сообщила, что ее родственница не подает признаков жизни. У двадцатидевятилетней жительницы коммунальной квартиры особых проблем со здоровьем не было.

«По указанному адресу незамедлительно выехала оперативно-следственная группа, а также сотрудники уголовного розыска. При осмотре места происшествия на теле погибшей были обнаружены видимые следы побоев»,- комментирует начальник ОИ и ОС УМВД по Пензенской области, Ольга Евдокимова.

У молодой женщины был гражданский муж. Это подтвердили соседи. Конфликты с рукоприкладством были нередкими. Тот нигде не работал и, по данным следствия, злоупотреблял спиртным и наркотиками. С места преступления он скрылся.

«Проведенные совместно с сотрудниками полиции оперативно-розыскные мероприятия позволили установить местонахождение 47-летнего подозреваемого, находившегося на территории города Пензы. В настоящее время мужчине предъявлено обвинение. И по ходатайству следователя в отношении его избрана мера пресечения в виде заключения под стражу»,- говорит старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области, Людмила Фомина.

После задержания подозреваемый дал признательные показания. По его словам, конфликт возник на почве совместного распития алкоголя.

«Она вошла, я ее ударил. Она стала сопротивляться. Она вскочила… Я ее стал бить… Сюда, сюда… Везде. Потом вот так, ногами…»,-рассказывает подозреваемый.

Сейчас мужчина находится под стражей. По статье Уголовного кодекса ему может грозить до пятнадцати лет за решеткой.