Спутнику подарили «Дельфина»

Свое первое в жизни занятие плаванием малыши города Спутника проводят в новом бассейне. Дворец водного спорта открылся в микроройоне в рамках программы «Газпром - детям».

Для детей во дворце спорта действует отдельный малый бассейн. Большой рассчитан для спортивных тренировок и массовых сеансов для населения. Его размер 50 на 25 метров. В спортивном комплексе уже преступили к занятиям по плаванию и водному поло.

«В отношении водного поло можно сказать, что наконец спортсмены обретут свой родной дом. Здесь есть оборудование для занятий этим видом спорта», - заметила директор областной СДЮСШОР водных видов спорта Людмила Карпова.

В «Дельфине», так назвали спортивное сооружение, вновь набранные группы спортсменов пройдут этап начальной подготовки. Плавательные дорожки здесь по 25 метров. Тренеры со стажем говорят, что этого вполне достаточно, чтобы обучить новичка основам плавания. Спорт высших достижений на новой площадке планируют развивать совестно с массовым.

«В Пензенской области много лет ведется системная целенаправленная работа по развитию спорта высших достижений и по развитию массового спорта. Это уже 36-й бассейн, который вводится в регионе, прежде всего, для молодежи, для детей и для всех, кто желает вести здоровый образ жизни», - отметил полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

Строительство еще одного крупного спортивного сооружения в Пензенской области стало возможным благодаря программе «Газпром - детям». На его открытие приехал Председатель Совета директоров компании Виктор Зубоков. Он вручил спортивной школе символический ключ от ФОКа.

«Там, где полномочный представитель Президента уделяет много внимания развитию детского спорта, нам интересно работать. Когда строишь такое сооружение, должна быть помощь и города, и региона. Пенза - это город, который дает нам возможность и дальше продолжать нашу деятельность», - сказал Виктор Зубков.

По инициативе губернатора в регионе год назад была запущена программа по обучению детей плаванию. Родители приводят своих детей не только в большой спорт, но и просто, чтобы научить плавать. Новый бассейн – это еще один объект для населения в шаговой доступности.

«Как губернатор я вижу свою задачу в том, чтобы наши девчонки и мальчишки научились плавать, чтобы у нас не было чрезвычайных происшествии, чтобы к нам не приходила информацию о том, что кто-то утонул. Это очень важно. Новый дворец спорта будет работать и на это направление», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Спортивные объекты, реализуемые по программе «Газпрома», славятся своей универсальностью. Этот не стал исключением. В ФОКе кроме бассейна есть спортивный зал.