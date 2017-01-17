Возродим святыню вместе!

В Пензе отпраздновали ежегодное православное событие «Спасские вечера». Отметить праздник решили благотворительным рождественским балом, который состоялся в Пензенском губернаторском доме.

«Фестиваль становится более значимым, более весомым. Этот четвертый фестиваль собрал большое количество людей и стал более мощным. Я думаю, он найдет отклик в сердцах многих пензенцев», - отметил Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

«Я надеюсь, что 2017 год будет годом, когда мы издалека будем видеть тот прекрасный храм, который мы видим на обложках наших журналов», - добавил Председатель Законодательного собрания Валерий Лидин.

Почетные гости праздника – обычные люди и те, кто жертвовал значительные средства на восстановление исторического православного памятника - Спасского кафедрального собора. Если так пойдет и дальше, то храм будет полностью возведен уже в этом году. За строительством собора очень пристально наблюдают и работники пензенской культуры.

«Возрождаются добрые старые традиции высшей губернской власти, губернской элиты – делать добро. Делать это, объединившись вместе и направив свои усилия на благое дело – Благотворительность», - выступил директор Пензенской картинной галереи Кирилл Застрожный.

В программе благотворительного бала характерный для подобных мероприятий вальс, вручение наград меценатам и «елочка желний», к которой подходили все гости праздника.

«Мы чувствуем приближение волшебства потому, что сейчас идет рождественская неделя. Эти «Спасские вечера» объединяет всех пензенцев, объединяет во имя добра, веры и совершения добрых дел», - рассказал Глава города Пензы Валерий Савельев.

«Выражу общее мнение жителей. У нас в городе много добрых и талантливых людей. Еще одна их хорошая черта – это способность помогать. Пройдет какое-то время и мы еще раз убедимся в том, что нам выпала большая ответственность за возрождение этого храма», - резюмировал Глава Администрации города Пензы Виктор Кувайцев.

Эта постройка имеет большое значение для многих православных жителей Пензы. Большую ценность этот храм имеет как для пензенской, так и для православной истории. Спасские вечера направлены на сбор пожертвований для того, чтобы уже в 2017 году закончить постройку Спасского кафедрального собора. Многие пензенцы с нетерпением ждут этого значимого события.