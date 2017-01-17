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 Вторник, 17 января 2017
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Губернатор провел видеосовещание
Сегодня в Пензе
 
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На 21% в Пензенской области превышен эпидпорог  по заболеваемости гриппом и ОРВИ. Цифра зафиксирована в выходные. Пензенцы всё чаще обращаются с симптомами в больницу. В управлении Роспотребнадзора подтвердили, что в течение только второй недели года было зарегистрировано 3 тыс. 520 случаев респираторных вирусных инфекций.

«Мы начали проводить все необходимые мероприятия. В частности, профильности медучреждений и наличия резерва при необходимости развертывания и регулирования потока больных», - рассказал министр здравоохранения Пензенский области Владимир Стрючков.

По первому обращению в медицинское учреждение гражданам быть оказана квалифицированная медицинская помощь. Однако жителям не всегда удается даже дозвониться до врача. Губернатор рассказал о жалобе от жительницы области, которая не смогла записаться на прием в больницу.

«Еще раз расскажите, сколько работает телефонов, какая возможность сегодня есть у граждан дозвониться до поликлиники и амбулатории врача общей практики, что сделано министерством в этом году. В прошлом году мы с вами увеличили количество телефонов, сообщили дополнительные номера гражданам, и жители стали более активно пользоваться этой услугой», - поинтересовался Иван Белозерцев.

«Все телефоны у нас работают, кроме того на период эпидемии количество сотрудников, принимающих вызовы, мы увеличили», - заверил Владимир Стрючков.

Губернатор поручил контролировать возможность всем жителям без исключения дозвониться до поликлиник. Кроме того, работодатели должны обратить внимание своих сотрудников, что в случае болезни они обязаны обратиться в медучреждение, а не ходить на работу.

«Нужно формировать в сознании людей установку: «Заболел - на работу не должен идти, надо обращаться в поликлинику». И работодатель должен оплачивать эти бюллетени и не относиться негативно к тем людям, которые заболели и на законных основаниях не вышли на работу», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Глава региона распорядился во время эпидемии контролировать ситуацию в каждом муниципальном образовании.

Новость: Елена Кандрина 17 января 2017
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