Михаил Бабич и Иван Белозерцев оценили качество капитального ремонта многоквартирного дома в Пензе

Осмотр объекта состоялся в рамках рабочего визита полномочного представителя Президента Российской Федерации Михаила Бабича в Пензенскую область.

Многоквартирный жилой дом №7 на улице Военный городок построен более ста лет назад. В 2015 - 2016 годах по региональной программе капитального ремонта здесь полностью реконструирована кровля, отремонтированы фасад и фундамент, заменены внутридомовые инженерные системы, установлены приборы учета. За последние два года в регионе капитально отремонтировано 178 многоквартирных жилых домов.

По показателю собираемости взносов на капремонт общего имущества Пензенская область заняла седьмое место по России и второе по ПФО. В 2017 году планируется привести в надлежащее состояние 175 многоквартирных домов общей площадью более 1 миллиона квадратных метров, в которых проживают свыше 39 тысяч человек.