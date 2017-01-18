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Михаил Бабич и Иван Белозерцев оценили качество капитального ремонта многоквартирного дома в Пензе
Сегодня в Пензе
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Осмотр объекта состоялся в рамках рабочего визита полномочного представителя Президента Российской Федерации Михаила Бабича в Пензенскую область. Многоквартирный жилой дом №7 на улице Военный городок построен более ста лет назад. В 2015 - 2016 годах по региональной программе капитального ремонта здесь полностью реконструирована кровля, отремонтированы фасад и фундамент, заменены внутридомовые инженерные системы, установлены приборы учета. За последние два года в регионе капитально отремонтировано 178 многоквартирных жилых домов. По показателю собираемости взносов на капремонт общего имущества Пензенская область заняла седьмое место по России и второе по ПФО. В 2017 году планируется привести в надлежащее состояние 175 многоквартирных домов общей площадью более 1 миллиона квадратных метров, в которых проживают свыше 39 тысяч человек.
Осмотр объекта состоялся в рамках рабочего визита полномочного представителя Президента Российской Федерации Михаила Бабича в Пензенскую область.
Многоквартирный жилой дом №7 на улице Военный городок построен более ста лет назад. В 2015 - 2016 годах по региональной программе капитального ремонта здесь полностью реконструирована кровля, отремонтированы фасад и фундамент, заменены внутридомовые инженерные системы, установлены приборы учета. За последние два года в регионе капитально отремонтировано 178 многоквартирных жилых домов.
По показателю собираемости взносов на капремонт общего имущества Пензенская область заняла седьмое место по России и второе по ПФО. В 2017 году планируется привести в надлежащее состояние 175 многоквартирных домов общей площадью более 1 миллиона квадратных метров, в которых проживают свыше 39 тысяч человек.
Новость: Ирина Зазуля 18 января 2017
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