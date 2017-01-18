Иван Белозерцев обсудил с Виктором Зубковым и Михаилом Бабичем проекты в газовой сфере

«Ряд пензенских объектов включен в программу Газпрома «Развитие газоснабжения и газификации Пензенской области», очень хотелось бы, чтобы сроки работ не затягивались», - обратился Иван Белозерцев к Виктору Зубкову.

Загрузка АГРС «Чемодановка» составляет 100%. Это не позволяет реализовывать инвестиционные проекты и обеспечивать поставки газа, как для существующих потребителей, так и для вновь подключаемых. Строительство новой ГРС вблизи существующей позволит сэкономить на строительстве распределительных газопроводов, входящих в зону ответственности ОАО «Газпром газораспределение Пенза».

«Это позволит минимизировать затраты», - отметил Иван Белозерцев.