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Пензенский «Дом Вероники» презентован Виктору Зубкову и Михаилу Бабичу
Сегодня в Пензе
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Руководитель проекта «Дом Вероники» Мария Львова-Белова рассказала полномочному представителю Президента России в Приволжском федеральном округе Михаилу Бабичу о создании уникального для нашей страны общественного института по социализации молодых инвалидов. Первый подобный проект, «Квартал Луи», заработал в Пензе в конце 2014 года. Новый проект «Дом Вероники» рассчитан на людей с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим уход сиделок. Тем не менее, они также смогут, а спецтранспорт «Дома Вероники» планируется использовать в качестве социального такси. Общая смета проекта составляет 21 млн. рублей. На сегодняшний момент строительство здания площадью 720 квадратных метров завершено, начаты отделочные работы, для окончания которых необходимо 2,5 млн. рублей. Планируется, что «Дом Вероники» откроется в Пензе 1 июня 2017 года.
Руководитель проекта «Дом Вероники» Мария Львова-Белова рассказала полномочному представителю Президента России в Приволжском федеральном округе Михаилу Бабичу о создании уникального для нашей страны общественного института по социализации молодых инвалидов. Первый подобный проект, «Квартал Луи», заработал в Пензе в конце 2014 года.
Новый проект «Дом Вероники» рассчитан на людей с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим уход сиделок. Тем не менее, они также смогут, а спецтранспорт «Дома Вероники» планируется использовать в качестве социального такси. Общая смета проекта составляет 21 млн. рублей. На сегодняшний момент строительство здания площадью 720 квадратных метров завершено, начаты отделочные работы, для окончания которых необходимо 2,5 млн. рублей.
Планируется, что «Дом Вероники» откроется в Пензе 1 июня 2017 года.
Новость: Ирина Зазуля 18 января 2017
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