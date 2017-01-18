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В Железнодорожном районе выявили тех, кто торгует без разрешения
Сегодня в Пензе
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Заместителем главы администрации Железнодорожного района города Пензы Надеждой Корязовой с участием представителей УМВД России по городу Пензе проведены рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению несанкционированной торговли на территории района. На лиц, осуществляющих несанкционированную торговлю, составлено 5 административных протоколов, в т.ч. сотрудниками администрации района - 4 протокола, а сотрудниками УМВД России по городу Пензе - 1 протокол
Заместителем главы администрации Железнодорожного района города Пензы Надеждой Корязовой с участием представителей УМВД России по городу Пензе проведены рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению несанкционированной торговли на территории района.
На лиц, осуществляющих несанкционированную торговлю, составлено 5 административных протоколов, в т.ч. сотрудниками администрации района - 4 протокола, а сотрудниками УМВД России по городу Пензе - 1 протокол
Новость: Ирина Зазуля 18 января 2017
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