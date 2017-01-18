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В Пензенскую епархию из республики Крым прибудет ковчег с частицей мощей святителя Луки (Войно-Ясенецкого)
Сегодня в Пензе
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По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, с 5 по 12 февраля в Пензенский Спасо-Преображенский мужской монастырь из Свято-Троицкого женского монастыря г. Симферополя прибудет ковчег с частицей мощей святителя Луки исповедника, архиепископа Симферопольского, небесного покровителя врачей, всех болящих и страждущих. Ковчег с частицей святых мощей святого угодника прибудет в наш город впервые. Ему молятся об исцелении болезни, о благополучном исходе операции (как хирургу), об успешном обучении (как ученому), о даровании детей и их воспитании (как отцу, имевшему детей), о семейном благополучии (как примерному семьянину), о душевном здравии (как святителю). Как сообщила заместитель руководителя информационного отдела Пензенской епархии Наталья Жаркова: «Поклониться святыне в надежде на благодатную помощь свт. Луки (Войно-Ясенецкого) будет возможно 6.00 утра до 22.00 вечера ежедневно. После поздней Литургии в монастыре в течение каждого часа будут совершаться молебны с чтением акафиста святителю.»
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, с 5 по 12 февраля в Пензенский Спасо-Преображенский мужской монастырь из Свято-Троицкого женского монастыря г. Симферополя прибудет ковчег с частицей мощей святителя Луки исповедника, архиепископа Симферопольского, небесного покровителя врачей, всех болящих и страждущих. Ковчег с частицей святых мощей святого угодника прибудет в наш город впервые. Ему молятся об исцелении болезни, о благополучном исходе операции (как хирургу), об успешном обучении (как ученому), о даровании детей и их воспитании (как отцу, имевшему детей), о семейном благополучии (как примерному семьянину), о душевном здравии (как святителю).
Как сообщила заместитель руководителя информационного отдела Пензенской епархии Наталья Жаркова: «Поклониться святыне в надежде на благодатную помощь свт. Луки (Войно-Ясенецкого) будет возможно 6.00 утра до 22.00 вечера ежедневно. После поздней Литургии в монастыре в течение каждого часа будут совершаться молебны с чтением акафиста святителю.»
Новость: Ирина Зазуля 18 января 2017
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