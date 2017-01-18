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Власти Пензенской области отреагировали на обращение ОНФ по поводу опасного и бесхозного моста в Грабово
Сегодня в Пензе
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В адрес сопредседателя Центрального штаба Общероссийского народного фронта Александра Бречалова пришел ответ на его обращение к губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву с просьбой помочь жителям села Грабово. Люди каждый день вынуждены пользоваться единственным доступным мостовым переходом через реку Суру, который является бесхозным и постепенно разрушается. Согласно документу, администрацией Бессоновского района утверждена «дорожная карта» по оформлению моста в муниципальную собственность. Заместитель председателя правительства Пензенской области Дмитрий Семенов сообщил в документе о том, что по поручению главы региона проведено обследование мостового перехода, благодаря спонсорской помощи поддерживается состояние моста, однако его собственник не установлен. В связи с этим администрацией Бессоновского района ведется работа по оформлению строения в муниципальную собственность администрации Грабцовского сельсовета, сообщили в пресс- службе народного фронта.
В адрес сопредседателя Центрального штаба Общероссийского народного фронта Александра Бречалова пришел ответ на его обращение к губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву с просьбой помочь жителям села Грабово. Люди каждый день вынуждены пользоваться единственным доступным мостовым переходом через реку Суру, который является бесхозным и постепенно разрушается.
Согласно документу, администрацией Бессоновского района утверждена «дорожная карта» по оформлению моста в муниципальную собственность. Заместитель председателя правительства Пензенской области Дмитрий Семенов сообщил в документе о том, что по поручению главы региона проведено обследование мостового перехода, благодаря спонсорской помощи поддерживается состояние моста, однако его собственник не установлен.
В связи с этим администрацией Бессоновского района ведется работа по оформлению строения в муниципальную собственность администрации Грабцовского сельсовета, сообщили в пресс- службе народного фронта.
Новость: Ирина Зазуля 18 января 2017
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