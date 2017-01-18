Власти Пензенской области отреагировали на обращение ОНФ по поводу опасного и бесхозного моста в Грабово

В адрес сопредседателя Центрального штаба Общероссийского народного фронта Александра Бречалова пришел ответ на его обращение к губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву с просьбой помочь жителям села Грабово. Люди каждый день вынуждены пользоваться единственным доступным мостовым переходом через реку Суру, который является бесхозным и постепенно разрушается.

Согласно документу, администрацией Бессоновского района утверждена «дорожная карта» по оформлению моста в муниципальную собственность. Заместитель председателя правительства Пензенской области Дмитрий Семенов сообщил в документе о том, что по поручению главы региона проведено обследование мостового перехода, благодаря спонсорской помощи поддерживается состояние моста, однако его собственник не установлен.

В связи с этим администрацией Бессоновского района ведется работа по оформлению строения в муниципальную собственность администрации Грабцовского сельсовета, сообщили в пресс- службе народного фронта.