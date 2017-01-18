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Из Пензы будет отправлен гуманитарный груз для жителей города Горловка Донецкой Народной Республики
Сегодня в Пензе
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Напомним, в ходе аппаратного совещания 26 декабря глава администрации города Виктор Кувайцев сообщил, что на администрацию города пришло письмо из города Горловки Донецкой областиМэрия обратилась к пензенцам с просьбой оказать помощь. Власти Горловки попросили оказать помощь в виде: спецодежды; электроинструмента; ручного инструмента и садового инвентаря; запасных частей к автомашинам; спецтехники: кранов, асфальтоукладчиков, эксаваторов, погрузчиков, автобусов, посыпочных и ассенизаторских машин. Формированием груза гуманитарной помощи занимается председатель Пензенской областной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Владимир Холзинёв. Для тех, кто желает помочь, еще есть возможность внести свою лепту в благородное дело помощи тем, кто находится в тяжелейших жизненных обстоятельствах.
Напомним, в ходе аппаратного совещания 26 декабря глава администрации города Виктор Кувайцев сообщил, что на администрацию города пришло письмо из города Горловки Донецкой областиМэрия обратилась к пензенцам с просьбой оказать помощь.
Власти Горловки попросили оказать помощь в виде: спецодежды; электроинструмента; ручного инструмента и садового инвентаря; запасных частей к автомашинам; спецтехники: кранов, асфальтоукладчиков, эксаваторов, погрузчиков, автобусов, посыпочных и ассенизаторских машин. Формированием груза гуманитарной помощи занимается председатель Пензенской областной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Владимир Холзинёв.
Для тех, кто желает помочь, еще есть возможность внести свою лепту в благородное дело помощи тем, кто находится в тяжелейших жизненных обстоятельствах.
Новость: Ирина Зазуля 18 января 2017
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