Из Пензы будет отправлен гуманитарный груз для жителей города Горловка Донецкой Народной Республики

Напомним, в ходе аппаратного совещания 26 декабря глава администрации города Виктор Кувайцев сообщил, что на администрацию города пришло письмо из города Горловки Донецкой областиМэрия обратилась к пензенцам с просьбой оказать помощь.

Власти Горловки попросили оказать помощь в виде: спецодежды; электроинструмента; ручного инструмента и садового инвентаря; запасных частей к автомашинам; спецтехники: кранов, асфальтоукладчиков, эксаваторов, погрузчиков, автобусов, посыпочных и ассенизаторских машин. Формированием груза гуманитарной помощи занимается председатель Пензенской областной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Владимир Холзинёв.

Для тех, кто желает помочь, еще есть возможность внести свою лепту в благородное дело помощи тем, кто находится в тяжелейших жизненных обстоятельствах.