В городе Пензе будут организованы 3 крещенские купели

Для проведения мероприятий, посвященных празднику Крещения Господня в ночь с 18 на 19 января в городе Пензе будут организованы 3 купели. Железнодорожный район: ул. Рылеева, 1 «а» и база отдыха «Русская охота»; Октябрьский район: пруд Полевой в микрорайоне Заря-2. В Ленинском и Первомайском районах мест для купания при праздновании не предусмотрено. В местах массового купания людей спланированы дежурства ответственных работников. По местам несанкционированного купания, которых в черте города насчитывается 11, будут проводиться рейды в целях обеспечения безопасности граждан.

В настоящее время на р. Суре сложилась опасная ледовая обстановка. В основном лед состоит из слоев снега, а не сплошного массива замерзшей воды и не соответствует нормам, разрешающим пребывание на нем большого количества людей. Он не только тонкий (всего 10 см), но и рыхлый по структуре. В связи с чем существует опасность пребывания людей на льду.

Уважаемые пензенцы, напоминаем вам об опасности вырубки и использовании несанкционированных прорубей для купания, особенно на реках. Желающим искупаться в крещенские праздники рекомендуется использовать только санкционированные купели