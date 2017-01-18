В целях информирования населения города Пензы о порядке регистрации в электронной очереди на сайте заявочной кампании www.leto58.ru Комитетом по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы проведены обучающие семинары-совещания для руководителей общеобразовательных учреждений Железнодорожного и Ленинского районов города Пензы и руководителей учреждений дополнительного образования.

Перед слушателями выступили начальник Управления образования города Пензы Юрий Голодяев и председатель Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы Наталья Озерова.

Выступающие подчеркнули, что помощь при регистрации детей в электронной очереди на выделение путевок в загородные лагеря будет оказана педагогическими работниками образовательных учреждений. Для этого родителям детей (законным представителям) необходимо заблаговременно обратиться в образовательное учреждение по месту обучения ребенка с соответствующим заявлением.

В настоящее время сайт работает в тестовом режиме. Жители города Пензы имеют возможность провести тестовую регистрацию ребенка в электронной очереди. Официальная регистрация на сайте www.leto58.ru начнется 10 февраля 2017 года с 9.00.