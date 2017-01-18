В детском саду №34 прошло занятие «Вспоминая традиции рождественских святок».



Дети средней, старшей и подготовительной группы узнали о том, как готовились в старину к рождественским праздникам, как на Рождество ходили колядовать и славить Христа, в какие игры играли и о чем гадали в Крещенские вечера.



Сотрудник музея Казицына С.Н. показала целое представление с вертепом, фигурками Марии, Иосифа и младенца Иисуса, рассказала о народных традициях празднования этого светлого праздника. А затем дети играли в веселые игры, пели песни и гадали так, как в старину гадали их прабабушки и прадедушки. Новость: Управление культуры и архива Пензенской области 18 января 2017