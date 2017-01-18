В 2017 году число квот на лечение онкологических больных по высоким технологиям нам увеличено до 1862

Тиражирование высоких технологий, в том числе в региональных клиниках, является одним из приоритетов, озвученных Президентом страны в рамках ежегодного послания Федеральному Собранию Российской Федерации.



В 2017 году на оказание высокотехничной медицинской помощи жителям Пензенской области будут работать 6 медицинских организаций, в том числе Областной онкологический диспансер.



«В 2016 году высокотехнологичную медицинскую помощь мы оказали 1589 пациентам, - говорит главный врач Областного онкологического диспансера Виталий Серебряков. – В 2017 году число квот по высоким технологиям нам увеличено до 1862».



Областной онкологический диспансер является крупнейшим центром в Пензенской области по оказанию специализированной высококвалифицированной медицинской помощи больным онкологического профиля.



Постоянное совершенствование оказания первичной онкологической медицинской помощи позволило вывести субъект в пятерку субъектов Российской Федерации с максимальной оценкой эффективности скрининговых программ по онкологическим заболеваниям.



«Поэтому тиражирование высоких технологий, выполнить которые в нашем лечебном учреждении вполне возможно, благодаря высококвалифицированному медицинскому персоналу, полной линейке новейшего диагностического оборудования, - одно из приоритетных направлений дальнейшего развития онкологической помощи населению региона», - делится планами на будущее Виталий Серебряков.



Отметим, что порядка 100 методик будут выполнены пациентам на современном высокоэнергетическом линейном ускорителе, запущенном в эксплуатацию в Областном онкологическом диспансере в марте 2016 года.

Новость: Министерство здравоохранения Пензенской области 18 января 2017