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 Среда, 18 января 2017
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В 2017 году число квот на лечение онкологических больных по высоким технологиям нам увеличено до 1862
Сегодня в Пензе
 

Тиражирование высоких технологий, в том числе в региональных клиниках, является одним из приоритетов, озвученных Президентом страны в рамках ежегодного послания Федеральному Собранию Российской Федерации. 

В 2017 году на оказание высокотехничной медицинской помощи жителям Пензенской области будут работать 6 медицинских организаций, в том числе Областной онкологический диспансер.

«В 2016 году высокотехнологичную медицинскую помощь мы оказали 1589 пациентам, - говорит главный врач Областного онкологического диспансера Виталий Серебряков. – В 2017 году число квот по высоким технологиям нам увеличено до 1862».

Областной онкологический диспансер является крупнейшим центром в Пензенской области по оказанию специализированной высококвалифицированной медицинской помощи больным онкологического профиля. 

Постоянное совершенствование оказания первичной онкологической медицинской помощи позволило вывести субъект в пятерку субъектов Российской Федерации с максимальной оценкой эффективности скрининговых программ по онкологическим заболеваниям.

«Поэтому тиражирование высоких технологий, выполнить которые в нашем лечебном учреждении вполне возможно, благодаря высококвалифицированному медицинскому персоналу, полной линейке новейшего диагностического оборудования, - одно из приоритетных направлений дальнейшего развития онкологической помощи населению региона», - делится планами на будущее  Виталий Серебряков. 

Отметим, что порядка 100 методик будут выполнены пациентам на современном высокоэнергетическом линейном ускорителе, запущенном в эксплуатацию в Областном онкологическом диспансере в марте 2016 года.

Новость: Министерство здравоохранения Пензенской области 18 января 2017
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