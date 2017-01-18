Остался один день до завершения срока подачи заявлений на сдачу итогового сочинения

В органах местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, муниципальных районов и городских округов Пензенской области, продолжается прием заявлений от выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, на участие в итоговом сочинении (изложении), которое состоится 1 февраля 2017 года. Последний день подачи заявлений – 18 января 2017 года.

В итоговом сочинении (изложении) 1 февраля 2017 года также примут участие обучающиеся, повторно допущенные к сдаче итогового сочинения (изложения): получившие по итоговому сочинению (изложению) «незачет» 7 декабря 2016 года; не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по уважительным причинам; не завершившие сдачу итогового сочинения (изложения) по уважительным причинам.

Для выпускников 2016-2017 учебного года написание итогового сочинения (изложения) является обязательным этапом завершения среднего образования и рассматривается как допуск к государственной итоговой аттестации.

Выпускники прошлых лет, лица, обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования, пишут итоговое сочинение по желанию. Результаты и бланки участников итогового сочинения (изложения) будут доступны вузам для ознакомления и учета при подаче заявления абитуриентом.