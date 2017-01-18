Одной из первоочередных глобальных задач, решение которой стоит в приоритете как Правительства Российской Федерации, так и Правительства Пензенской области, является демографическая ситуация и её стабилизация.

Министерство здравоохранения Пензенской области приглашает всех желающих, неравнодушных жителей принять участие в обсуждение данного вопроса и высказать свое мнение.



Мы бы хотели услышать, какие меры необходимо принять, чтобы повлиять на увеличение рождаемости населения, а также, что, по Вашему мнению сдерживает женщину или семью от рождения первого, а может быть и последующих детей.



Министерство предлагает следующий регламент обсуждения обозначенной темы.



До 1 февраля 2017 года на официальном сайте ведомства будет работать интерактивный опрос, куда любой желающий, независимо от пола, социального происхождения, возраста, национальности может разместить свои предложения и комментарии на заявленные вопросы.



Это могут быть абсолютно любые пожелания, замечания, комментарии и, конечно же, предложения, высказываемые анонимно, но по теме.



Просим население откликнуться на наш призыв и активно участвовать в обсуждении серьёзной проблемы. По истечении обозначенного срока все предложения будут обобщены и вынесены на уровень Правительства Пензенской области для принятия управленческих решений.