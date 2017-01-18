В Рамзае на местной хоккейной площадке состоялись игры товарищеского турнира по хоккею среди мужских команд. На ледовом поле сошлись команды из Рамзая, Нечаевки и Мокшана.

При активной поддержке болельщиков, местная команда не оставила шанса соперникам и стала первой на турнире, на втором месте – команда из Мокшана, обыгравшая молодежь из Нечаевки. На третьем месте – команда Нечаевки.

Все участники соревнований и гости турнира отметили хорошую организацию турнира, а также отличное состояние хоккейной площадки.

Село Рамзай известно своими хоккейными традициями. Благодаря подобному турниру, организованному местными энтузиастами, администрацией Рамзайского сельсовета, а так же учащимся и родителям Рамзайской школы в селе растет популярность хоккея.