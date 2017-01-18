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На ледовом поле сошлись команды из Рамзая, Нечаевки и Мокшана
Сегодня в Пензе
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В Рамзае на местной хоккейной площадке состоялись игры товарищеского турнира по хоккею среди мужских команд. На ледовом поле сошлись команды из Рамзая, Нечаевки и Мокшана. При активной поддержке болельщиков, местная команда не оставила шанса соперникам и стала первой на турнире, на втором месте – команда из Мокшана, обыгравшая молодежь из Нечаевки. На третьем месте – команда Нечаевки. Все участники соревнований и гости турнира отметили хорошую организацию турнира, а также отличное состояние хоккейной площадки. Село Рамзай известно своими хоккейными традициями. Благодаря подобному турниру, организованному местными энтузиастами, администрацией Рамзайского сельсовета, а так же учащимся и родителям Рамзайской школы в селе растет популярность хоккея.
В Рамзае на местной хоккейной площадке состоялись игры товарищеского турнира по хоккею среди мужских команд. На ледовом поле сошлись команды из Рамзая, Нечаевки и Мокшана.
При активной поддержке болельщиков, местная команда не оставила шанса соперникам и стала первой на турнире, на втором месте – команда из Мокшана, обыгравшая молодежь из Нечаевки. На третьем месте – команда Нечаевки.
Все участники соревнований и гости турнира отметили хорошую организацию турнира, а также отличное состояние хоккейной площадки.
Село Рамзай известно своими хоккейными традициями. Благодаря подобному турниру, организованному местными энтузиастами, администрацией Рамзайского сельсовета, а так же учащимся и родителям Рамзайской школы в селе растет популярность хоккея.
Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 18 января 2017
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