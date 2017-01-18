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«Профессора Хогвартса» соберутся в Лермонтовской библиотеке
Сегодня в Пензе
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2 февраля 2017 года состоится Третья Ночь Гарри Поттера, к которой присоединятся поклонники книг о знаменитом волшебнике по всему миру. Лермонтовка также примет участие в акции, которую в 2015 году инициировало британское издательство Bloomsbury. Первая книга о Гарри Поттере вышла в свет 20 лет назад и до сих пор не теряет своей популярности и актуальности. Ждём всех поклонников магии и чародейства 2 февраля в 18.00! Подробности скоро! https://vk.com/harrypotterbooknight_pnz
2 февраля 2017 года состоится Третья Ночь Гарри Поттера, к которой присоединятся поклонники книг о знаменитом волшебнике по всему миру. Лермонтовка также примет участие в акции, которую в 2015 году инициировало британское издательство Bloomsbury.
Первая книга о Гарри Поттере вышла в свет 20 лет назад и до сих пор не теряет своей популярности и актуальности.
Ждём всех поклонников магии и чародейства 2 февраля в 18.00! Подробности скоро!
https://vk.com/harrypotterbooknight_pnz
Новость: Управление культуры и архива Пензенской области 18 января 2017
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