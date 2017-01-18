«Профессора Хогвартса» соберутся в Лермонтовской библиотеке

2 февраля 2017 года состоится Третья Ночь Гарри Поттера, к которой присоединятся поклонники книг о знаменитом волшебнике по всему миру. Лермонтовка также примет участие в акции, которую в 2015 году инициировало британское издательство Bloomsbury.

Первая книга о Гарри Поттере вышла в свет 20 лет назад и до сих пор не теряет своей популярности и актуальности.



Тема акции в 2017 году – «Профессора Хогвартса».

Ждём всех поклонников магии и чародейства 2 февраля в 18.00! Подробности скоро!

https://vk.com/harrypotterbooknight_pnz