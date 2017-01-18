Какие бренды часов популярны в кризис?

Стабилизация экономики на территории Российской Федерации происходит не так быстро, как этого хотелось бы. Но, несмотря на это, наши соотечественники продолжают активно приобретать предметы роскоши для себя и в подарок. К сожалению, ценовая политика некоторых часовых брендов вынуждает россиян купить часы в http://www.svstime.ru/ в Москве исключительно по скидкам или акциям, так как не многие могут себе позволить слишком большие траты на товары не первой необходимости.

Бренды, которые покупают россияне в кризис:

Appella – часы швейцарские в классическом стиле. Наручные аксессуары Аппелла пользуются спросом благодаря классическому оформлению и достойной точности. Но, основная причина, почему часы Appella востребованы в кризис – это действительно демократичная стоимость. Ассортимент бренда насчитывает около 300 недорогих моделей, среди которых можно найти изделия себе по душе. Особенно радует, что иногда компания отходит от своих привычных стандартов и выпускает часы наручные в оригинальном дизайне, который вполне уместен не только в стенах офиса, но и на городских улицах.

Casio – часы наручные японские. Основная характеристика продукции Касио: надежность и точность. Большинство моделей Casio выполнены в спортивном, динамичном стиле. Японские наручные устройства по обыкновению герметичны, противоударны и многофункциональны. Их основное предназначение – оптимизация тренировок и экстремального времяпровождения активных людей. Но, среди огромного количества коллекций встречаются и абсолютно классические экземпляры, поражающие утонченностью, изяществом, лаконизмом и сдержанностью. Привлекательность японской марки обусловлена лояльной ценовой политикой, ведь среди широкого многообразия наручных часов можно найти для себя недорогие, но качественные экземпляры.

Ingersoll – марка, покорившая неординарным подходом к дизайну и разноплановыми моделями. Швейцарские наручные часы, выпускающиеся с 1892 года, поражают безупречным исполнением. Коллекции Ингерсолль пользуются спросом у деловых людей, предпочитающих вносить в свой строгий имидж нетривиальные акценты: оригинальные формы аксессуаров и непривычные цветовые сочетания. Своеобразная визитная карточка Ingersoll – филигранный скелетон, открывающий сердце часового механизм. Среди большого количества коллекций встречаются как дорогие экземпляры, так и бюджетные часы. Сейчас, когда кризис еще не полностью сдал свои позиции, купать швейцарские часы выгодно можно исключительно со скидками и на распродажах.

Fossil – часы наручные от американского производителя. Аксессуары обладают личной самобытностью и винтажным колоритом. Большая часть моделей снабжена ретро-дизайном, проявляющимся в аутентичности форм корпусов, широких кожаных ремешках грубой выделки и нарочито темной цветовой гамме. Подобные экземпляры приобретают стильные мужчины, ценящие точность хода и оригинальность оформления. Для женщин же компания Фоссил выпускает fashion-аксессуары идеально сочетающиеся с городским (урбанистическим) стилем в одежде.

Michael Kors – часы для искушенных модниц. Обилие страз, кристаллов, драгоценных и полудрагоценных камней привлекает девушек, желающих быть яркими, вне зависимости от предпочтительного времяпровождения. Наручные аксессуары МК прекрасно смотрятся и с вечерними нарядами, и с офисным дресс-кодом, и с одеждой в стиле кэжуал. Именно с моделями Michael Kors на запястье, женщины становятся более уверенными, чувствуя свое превосходство и совершенство. Однозначно, наручные женские часы Майкл Корс дарят позитивные эмоции – возможно, поэтому они так актуальны во время кризиса.

Platinor – золотые часы. Как это не удивительно но, несмотря на кризис, наши соотечественники продолжают покупать довольно дорогие наручные аксессуары, изготовленные из золота. Возможно, многие из потенциальных покупателей просто не хотят пренебрегать привычками, и поэтому продолжают окружать себя роскошью и шиком. Стоит отметить, что марка Платинор в некоторой мере позаботилась и о тех потребителях, чей доход принято называть среднестатистическим – в ассортименте бренда есть модели средней ценовой категории, которые сегодня наиболее востребованы на российском рынке.