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 Среда, 18 января 2017
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Застолье завершилось смертью приятеля
Сегодня в Пензе
 

В одном из домов в селе Варыпаево Пензенского района, обнаружено тело 58-летнего местного жителя с телесными повреждениями в области головы и конечностей. В ходе проведенного судебно-медицинского исследования, установлено, что смерть потерпевшего последовала от травм головы, осложнившихся острой кровопотерей. По данному факту Зареченским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Благодаря проведенным следственным действиям и оперативно-разыскным мероприятиям, в совершенном преступлении был изобличен 39-летний знакомый потерпевшего.

По версии следствия, 12 января текущего года подозреваемый со своим приятелем  пришли к общему знакомому для распития спиртного. В ходе застолья между ним и хозяином дома произошел конфликт, гость напомнил ему, что несколько дней назад  он избил его деревянной скалкой. В ходе ссоры подозреваемый нанес хозяину дома удары  фрагментом металлической трубы, причинив телесные повреждения, повлекшие впоследствии его смерть.

В настоящее время мужчина задержан, он дал признательные показания. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Расследование уголовного дела продолжается.

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