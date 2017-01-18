В рамках профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних сотрудники регионального следственного управления Следственного комитета РФ провели профилактическую беседу с учащимися 8-10 классов средней общеобразовательной школы №11. Встреча с учащимися старших классов прошла в воспитательно-профилактических и профориентационных целях.

На встрече со школьниками особое внимание уделено проблеме подростковой преступности, ответственности несовершеннолетних за совершение правонарушений, в том числе за незаконный оборот наркотических средств, а также до учащихся доведены сведения о возможных негативных последствиях их самовольных уходов.

Старший помощник руководителя следственного управления Л.С. Фомина рассказала школьникам об истории Следственного комитета Российской Федерации, его основных задачах и функциях, о статусе и специфике работы следователя, расследовании резонансных уголовных дел, а также об отборе граждан для обучения в высшие учебные заведения, в том числе в Академию Следственного комитета РФ.

Ребятам напомнили, что современная жизнь полна неожиданностей, порой неприятных и зачастую опасных. Но если вести себя более осторожно, то вероятность уберечь свою жизнь и здоровье от преступного посягательства значительно возрастет. Сотрудники управления дали ребятам рекомендации, как не стать жертвой преступления. Также школьникам рассказали о недопустимости нарушений законов и неотвратимых последствиях, которые ждут несовершеннолетних в случае совершения преступления, с приведением конкретных примеров из следственной практики по уголовным делам, расследованных следователями следственного управления СК России по Пензенской области.

Инспектор отдела криминалистики следственного управления СКР Кошелев Денис Александрович рассказал ребятам о своей работе, а также о современных возможностях и методах применения криминалистической техники. Ученикам был показан фильм о возможностях современной криминалистической техники по выявлению следов на месте происшествия, а также слайды о применении криминалистического и специального оборудования сотрудниками отдела криминалистики в ходе расследования конкретных уголовных дел, в том числе способах обнаружения и фиксации следов рук на различных объектах, а также способы обнаружения следов биологического происхождения с помощью тестов, оборудование следственных чемоданов.

По окончанию встречи сотрудники следственного управления ответили на интересующие учащихся вопросы