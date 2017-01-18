Житель Ставропольского края планировал сбывать героин в Пензенской области

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков Пензенского ЛО МВД России на транспорте в здании железнодорожного вокзала г.Пенза задержан 31-летний житель Ставропольского края.

В ходе личного досмотра у него был обнаружен и изъят пакетик с порошкообразным веществом, признанное согласно заключению эксперта наркотическим средством – героин массой более 1 грамма. Установлено, что мужчина прибыл в город за два дня до задержания с наркотическим средством героин с целью дальнейшего сбыта путем «закладок». В результате выезда по местам «закладок» оперативниками было обнаружено и изъято более 60 грамм героина.

Следственным отделением Пензенского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 Уголовного кодекса Российской Федерации (« Покушение на преступление») и п. «б» ч.3 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконные сбыт наркотических средств »).

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи является лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения – арест.