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Министерством экономики Пензенской области подведены итоги работы региональной сети МФЦ
Сегодня в Пензе
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В настоящее время на территории Пензенской области действует 570 окон в 33 МФЦ и 236 территориально обособленных структурных подразделений, находящихся в сельских поселениях. За 2016 год населению и предпринимателям региона оказано 1,27 млн. услуг, что на 42 тысячи больше по сравнению с 2015 годом. Перечень оказываемых услуг достиг 300 видов, наиболее востребованными из которых оказались услуги в сфере земельно-имущественных отношений, жилищных вопросов и социальной защиты граждан. Более 98% жителей региона имеют доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания. В 2016 году МФЦ Пензенской области приняли участие в реализации пилотного проекта «МФЦ для бизнеса». С 1 сентября 2016 года на базе дополнительного офиса ГАУ «МФЦ» (г. Пенза, ул. Богданова д. 63А) начала функционировать бизнес-зона в количестве 8 окон, а в МФЦ муниципальных районов и городских округов Пензенской области созданы 29 бизнес-окон для предпринимателей. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям за период реализации проекта оказано более 20 тыс. услуг, из них более 9 тыс. - представителям малого и среднего предпринимательства по 11 бизнес-ситуациям. По результатам реализации проекта Министерством экономического развития РФ Пензенская область была отмечена лучшей в номинации «МФЦ для бизнеса, оказывающий наиболее полный набор услуг». В 2017 году планируется дальнейшее расширение перечня государственных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в МФЦ, такими как: - выдача водительских удостоверений при замене, утрате (похищении) и международных удостоверений; - выдача, замена паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность гражданина РФ на территории РФ, за пределами территории Российской Федерации, а также загранпаспортов РФ; - меры господдержки сельского хозяйства (16 услуг); - услуги АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» по вопросам кредитования и субсидирования.
В настоящее время на территории Пензенской области действует 570 окон в 33 МФЦ и 236 территориально обособленных структурных подразделений, находящихся в сельских поселениях.
За 2016 год населению и предпринимателям региона оказано 1,27 млн. услуг, что на 42 тысячи больше по сравнению с 2015 годом. Перечень оказываемых услуг достиг 300 видов, наиболее востребованными из которых оказались услуги в сфере земельно-имущественных отношений, жилищных вопросов и социальной защиты граждан.
Более 98% жителей региона имеют доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания.
В 2016 году МФЦ Пензенской области приняли участие в реализации пилотного проекта «МФЦ для бизнеса». С 1 сентября 2016 года на базе дополнительного офиса ГАУ «МФЦ» (г. Пенза, ул. Богданова д. 63А) начала функционировать бизнес-зона в количестве 8 окон, а в МФЦ муниципальных районов и городских округов Пензенской области созданы 29 бизнес-окон для предпринимателей.
Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям за период реализации проекта оказано более 20 тыс. услуг, из них более 9 тыс. - представителям малого и среднего предпринимательства по 11 бизнес-ситуациям.
По результатам реализации проекта Министерством экономического развития РФ Пензенская область была отмечена лучшей в номинации «МФЦ для бизнеса, оказывающий наиболее полный набор услуг».
В 2017 году планируется дальнейшее расширение перечня государственных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в МФЦ, такими как:
- выдача водительских удостоверений при замене, утрате (похищении) и международных удостоверений;
- выдача, замена паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность гражданина РФ на территории РФ, за пределами территории Российской Федерации, а также загранпаспортов РФ;
- меры господдержки сельского хозяйства (16 услуг);
- услуги АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» по вопросам кредитования и субсидирования.
Новость: Министерство экономики Пензенской области 18 января 2017
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