Министерством экономики Пензенской области подведены итоги работы региональной сети МФЦ

В настоящее время на территории Пензенской области действует 570 окон в 33 МФЦ и 236 территориально обособленных структурных подразделений, находящихся в сельских поселениях.

За 2016 год населению и предпринимателям региона оказано 1,27 млн. услуг, что на 42 тысячи больше по сравнению с 2015 годом. Перечень оказываемых услуг достиг 300 видов, наиболее востребованными из которых оказались услуги в сфере земельно-имущественных отношений, жилищных вопросов и социальной защиты граждан.

Более 98% жителей региона имеют доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания.

В 2016 году МФЦ Пензенской области приняли участие в реализации пилотного проекта «МФЦ для бизнеса». С 1 сентября 2016 года на базе дополнительного офиса ГАУ «МФЦ» (г. Пенза, ул. Богданова д. 63А) начала функционировать бизнес-зона в количестве 8 окон, а в МФЦ муниципальных районов и городских округов Пензенской области созданы 29 бизнес-окон для предпринимателей.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям за период реализации проекта оказано более 20 тыс. услуг, из них более 9 тыс. - представителям малого и среднего предпринимательства по 11 бизнес-ситуациям.

По результатам реализации проекта Министерством экономического развития РФ Пензенская область была отмечена лучшей в номинации «МФЦ для бизнеса, оказывающий наиболее полный набор услуг».

В 2017 году планируется дальнейшее расширение перечня государственных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в МФЦ, такими как:

- выдача водительских удостоверений при замене, утрате (похищении) и международных удостоверений;

- выдача, замена паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность гражданина РФ на территории РФ, за пределами территории Российской Федерации, а также загранпаспортов РФ;

- меры господдержки сельского хозяйства (16 услуг);

- услуги АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» по вопросам кредитования и субсидирования.