Делегаты от Пензенской области на Съезде Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» поделятся своим опытом

21 и 22 января в Москве состоится XVI отчетно-выборный Съезд Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В его рамках будут работать различные дискуссионные площадки. Делегаты, которые были избраны на Конференции регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 23 декабря 2016 года, планируют принять в обсуждении активное участие. Их задача - поделиться своим положительным опытом по реализации партийных проектов и почерпнуть новые идеи для дальнейшей работы.

Секретарь первичного отделения №22 с. Кондоль Лариса Клочкова расскажет о работе партийцев Пензенского района по проекту «Качество жизни (Здоровье)». Пристальное внимание актив первичного отделения уделяет работе с пожилыми людьми и детьми из малообеспеченных, многодетных, неполных семей. Ребятам ежегодно выделяют путевки в оздоровительные лагеря, а для поддержания жизненной активности жителей старшего возраста функционирует физкультурно-оздоровительный клуб здоровья и красоты. Посетителям рассказывают о правильном питании, профилактике заболеваний, закаливании.

О добрых делах единороссов Городищенского местного отделения в рамках реализации партийных проектов «Детский спорт», «Детские сады детям» и «Чистая вода» проинформирует секретарь местного отделения Галина Юрлова. На сегодняшний день капитально отремонтированы спортивные залы в школах сел Средняя Елюзань и Верхняя Елюзань, построены 2 детских сада в г.Городище и г.Сурске, ведется строительство школы - детского сада на 350 мест, выполнен ремонт трех скважин и водопроводных сетей в Городище.

Секретарь первичного отделения №4 с. Бессоновка Светлана Серебрякова и секретарь первичного отделения №9 г. Никольска Андрей Барышев свое выступление посвятят организации и проведения общественно-политических, массовых мероприятий и акций: «День народного единства», «Растим дерево счастья», Праздник двора, конкурс клумб, «Зажги свечу памяти», «Нет наркотикам!», «Мы за здоровый образ жизни» и другие.

Интересными идеями с однопартийцами в сфере дополнительного образования поделится Секретарь первичного отделения №38 Первомайского района г. Пензы Светлана Кудинова. В центре технологического обучения, который она возглавляет, учащиеся активно участвуют в реализации федеральных партийных проектов. Они предлагают проекты благоустройства и дизайна пришкольной территории, «Водосбережение в школе посредством робототехнических систем», создают модели современных учебно-

оздоровительных тренажерных залов, работают над созданием электронного паспорта здоровья. Всего в прошлом году ребята защитили 133 проекта.

О ярких и резонансных событиях Бессоновского района расскажет член Генерального совета Партии, секретарь первичного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» №33 с. Чемодановка Елена Пугачева. Одно из них - открытие спортивного зала после реконструкции, проведенной в рамках партийного проекта «Единой России» «Детский спорт». В текущем году начнется строительство мини - футбольного поля в Бессоновке и ремонт спортзала в селе Кижеватово.