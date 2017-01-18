В Пензе стартовал Год экологии

Как и от кого нужно защищать ресурсы Пензенского края. Вопрос особенно остро стоит в начале Года экологии. От науки ждут новых технологий, от общественности – масштабных акций по защите окружающей среды. В России 2017 год Президентом РФ Владимиром Путиным объявлен Годом экологии.

«Утвержден план основных мероприятий Пензенской области на 2017 год. Данным планом предусмотрено проведение в регионе 68 мероприятий», – рассказал министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин.

В течение прошлого года специалистами Минлесхоза было выявлено 55 мест незаконной добычи полезных ископаемых. Предполагаемый ущерб составил 30 млн. рублей. Наибольшее количество незаконных разработок ресурсов зафиксировано в Нижнеломовском и Сосновоборском районах. Навести порядок на своих территориях Губернатор призвал глав муниципальных образований.

«Если вы считаете, что карьеры, которые расположены на вашей территории, находятся в зоне ответственности только Министерства лесного хозяйства, вы не правы. Без вашей помощи мы не сможем должным образом осуществить контроль. На территории муниципальных образований вы ответственны за все», – подчеркнул Иван Белозерцев.

Просветительской работой в Год экологии губернатор поручил заняться в школах и детских садах. Например, установить контейнеры для раздельного мусора. Проект, по мнению главы региона, не потребует больших затрат. Год экологии должен объединить жителей вокруг одной главной темы.

«Защита экологии – это наше общее дело. Хочешь, чтобы были благоустроены улицы, парки, скверы, хочешь, чтобы воздух был чистым, – давайте вместе об этом заботиться», – отметил глава региона.

В плане Года экологии, подготовленном Минлесхозом, по мнению губернатора, не достаточного мероприятий. Он должен быть пересмотрен и представлен до конца месяца.