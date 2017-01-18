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 Среда, 18 января 2017
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Пензу посетил Михаил Бабич
Сегодня в Пензе
 
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 С рабочим визитом Пензенскую область посетил полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. На повестку дня были вынесены самые важные вопросы региона, такие как строительство нового жилья на территории области, реализация программы капитального ремонта и проблемы в сфере ЖКХ. Обсуждение начали с вопроса строительства жилья.

«Надо сказать, что в Пензенской области показатели весьма позитивные в этой части. Ввод жилья в 2016 году на уровне 2015 – это совсем неплохо. Этот показатель чуть выше чем по России и по округу – почти 99%. Это при учете того, что был ощутимый спад и снижение экономических возможностей населения. Это очень неплохой показатель», - отметил полномочный представитель президента РФ в ПФО Михаил Бабич.

По итогам 2016 года в области введено в эксплуатацию 886 тысяч кв. метров жилья. В 2017 планируется ввести 890. Как в регионе реализуется программа капитального ремонта узнали на примере одного из пензенских домов.

 «Вот как выглядела крыша до ремонта. Какие разрушения были на фасаде и что сейчас мы имеем.  Вот в таком состоянии у нас были инженерные сети.  – Скажите мне о принципе формирования программы капремонта. Каждый дом имеет индивидуальную программу? В соответствии с жилищным кодексом, определяются виды работ. Здесь мы ремонтируем крышу, фасад и фундамент. Дополнительные виды работ у нас установлены в Пензенской области – установка общедомовых приборов учета».

В капитальном ремонте Пензенская область показывает себя достойно. По статистике в прошлом году в Пензе удалось отремонтировать 118 многоквартирных домов. Благодаря такому темпу наш регион встал на седьмую позицию по стране и на вторую в ПФО по собираемости взносов  на капремонт.

«Мы понимаем, что нам нужно наращивать объемы капитального ремонта в 2017 году.  Мы с этой задачей справимся. Работа у нас спланирована. Больших замечаний от граждан у нас нет, но проблемные вопросы возникают. Мы стараемся решать их в реальной ситуации», - подчеркнул Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Останавливаться на достигнутом в Пензенской области не собираются. У руководства региона есть четкий план на несколько лет вперед.

Новость: Дмитрий Раткин 18 января 2017
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