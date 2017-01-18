Развитие картофелеводства в Пензенской области

Заместитель министра сельского хозяйства Пензенской области Эдуард Каташов и пензенская делегация аграриев приняли участие в работе совещания федерального аграрного ведомства, посвященного вопросам развития селекции картофеля. Совещание провел министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев.

На совещании обсуждались итоги года по урожаю картофеля, вопросы импортозамещения, а также вопросы работы с семенным материалом. Министр отметил, что необходимо детально разобраться с какими семенами работают сельхозпроизводители, какой потенциал имеется у отечественной селекции и как необходимо выстроить работу с научно-исследовательскими институтами, чтобы через 5-7 лет российские аграрии могли использовать преимущественно отечественные семена картофеля.

Как сообщает пресс-служба минсельхоза РФ, директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений федерального аграрного ведомства Петр Чекмарев рассказал, что в настоящее время с целью реализации Указа Президента №350 в рамках разрабатываемого проекта федеральной научно-технической программы в настоящее время минсельхоз России совместно с Федеральным агентством научных организаций и региональными органами управления АПК разрабатывает подпрограмму развития картофелеводства. Ее целью является формирование до 2026 года полного научно-технологического цикла производства конкурентоспособного посадочного материала картофеля посредством разработки и внедрения передовых технологий геномной селекции, семеноводства, диагностики возбудителей заболеваний, разработки интегрированных средств защиты и хранения картофеля. Программа разрабатывается.

По итогам встречи Александр Ткачев поручил доработать проект программы по развитию картофелеводства с учетом предложений представленных участниками совещания, а также рекомендовал отраслевым научно-исследовательским институтам усилить работу по селекции сортов картофеля, отвечающих современным потребительским свойствам.