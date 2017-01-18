Шесть лет назад Татьяна Белозёрова закончила обучение в Пензенском художественном училище им. К.А. Савицкого. Затем — изучала современное искусство в Чехии, работала в Мосвке, принимала участие в реставрации Троице-Сергиевой лавры и даже проиллюстрировала три книги. И вот, наконец, вернулась в родной город, чтобы продолжить творчество здесь. Выставка в Альма-матер — уже четвёртая персональная!

«Можно сказать, она и юбилейная, потому что 10 лет назад я впервые попала сюда, в этот выставочный зал, в качестве зрителя, будучи студенткой. С того момента и мечтала о персоналке. Жанр работ — книжные иллюстрации и графика», — отметила Татьяна Белозёрова.

Литература — одна из самых популярных тем в творчестве Татьяны Белозёровой. Помимо иллюстраций к книгам, она рисует и фрагменты из произведений Бажова, Гоголя, Уайльда.

«Наверное, это отражение моих литературных предпочтений», — предположила художница.

Выставка в родном училище — дело ответственное! Хоть стены и помогают, но спрос ещё больше: мнение бывших педагогов и нынешних студентов для художника очень ценно. Заслуженный работник культуры РФ, Дмитрий Димаков, подчеркнул: «Мы очень хорошо помним Татьяну в годы учёбы. Она всегда была ищущим художником. Сейчас большая редкость встретить художника, работающего в таком камерном жанре, как рисунок, графика... Все больше стремятся создавать крупные полотна».

Но работы Татьяны интересны не только её педагогам. Творчество Белозёровой уже весьма впечатлило культурную общественность Пензы. Директор картинной галереи, Кирилл Застрожный, познакомился с ним на выставке молодых пензенских художников: «Тогда работа Татьяны заметно выделялась на ярком фоне картин молодых художников. Меня это радует! Это потенциальные выставки, это продолжение лучших традиций пензенской художественной школы».

Кирилл Застрожный предложил Татьяне подготовить вернисаж и для картинной галереи, чтобы ещё больше пензенцев смогли познакомиться с талантом даровитой землячки.