Один удар ножом поставил точку в споре между братьями

Собранные Сердобским межрайонным следственным отделом СУ Следственного комитета РФ по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 39-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

12 сентября 2016 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в помещении для забоя скота на территории личного подсобного хозяйства в селе Саполга Малосердобинского района тела 30-летнего работника с явными признаками насильственной смерти.

Следствием и судом установлено, что вечером 12 сентября 2016 года в ходе распития спиртного между братьями, работавшими в подсобном хозяйстве, произошел конфликт. В ходе ссоры подсудимый нанес один удар ножом в область груди младшему брату, от которого последний скончался на месте происшествия.

Причиной смерти потерпевшего явилась массивная кровопотеря, в результате колото-резанного ранения груди с повреждением легкого.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.