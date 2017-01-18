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 Среда, 18 января 2017
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Один удар ножом поставил точку в споре между братьями
Сегодня в Пензе
 

Собранные Сердобским межрайонным следственным отделом СУ Следственного комитета РФ по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 39-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

12 сентября 2016 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в помещении для забоя скота на территории личного подсобного хозяйства в селе Саполга Малосердобинского района тела 30-летнего работника с явными признаками насильственной смерти.

Следствием и судом установлено, что вечером 12 сентября 2016 года  в ходе распития спиртного между  братьями, работавшими в подсобном хозяйстве,  произошел конфликт. В ходе ссоры подсудимый нанес один удар ножом в область груди младшему брату, от которого последний скончался на месте происшествия.

Причиной смерти потерпевшего явилась массивная кровопотеря, в результате колото-резанного ранения груди с повреждением легкого.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Новость: Следственное управление РФ по Пензенской области 18 января 2017
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