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Один удар ножом поставил точку в споре между братьями
Сегодня в Пензе
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Собранные Сердобским межрайонным следственным отделом СУ Следственного комитета РФ по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 39-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). 12 сентября 2016 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в помещении для забоя скота на территории личного подсобного хозяйства в селе Саполга Малосердобинского района тела 30-летнего работника с явными признаками насильственной смерти. Следствием и судом установлено, что вечером 12 сентября 2016 года в ходе распития спиртного между братьями, работавшими в подсобном хозяйстве, произошел конфликт. В ходе ссоры подсудимый нанес один удар ножом в область груди младшему брату, от которого последний скончался на месте происшествия. Причиной смерти потерпевшего явилась массивная кровопотеря, в результате колото-резанного ранения груди с повреждением легкого. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.
Собранные Сердобским межрайонным следственным отделом СУ Следственного комитета РФ по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 39-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
12 сентября 2016 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в помещении для забоя скота на территории личного подсобного хозяйства в селе Саполга Малосердобинского района тела 30-летнего работника с явными признаками насильственной смерти.
Следствием и судом установлено, что вечером 12 сентября 2016 года в ходе распития спиртного между братьями, работавшими в подсобном хозяйстве, произошел конфликт. В ходе ссоры подсудимый нанес один удар ножом в область груди младшему брату, от которого последний скончался на месте происшествия.
Причиной смерти потерпевшего явилась массивная кровопотеря, в результате колото-резанного ранения груди с повреждением легкого.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу.
Новость: Следственное управление РФ по Пензенской области 18 января 2017
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