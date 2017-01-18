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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Среда, 18 января 2017
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Славные вехи нашей истории
Сегодня в Пензе
 
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Экспедиции бывают разные: полярные, участие в которых принимал наш земляк Евгений Сузюмов; морские, как, например, плавание к берегам Аляски и островам Тихого океана, что совершал другой выходец из Пензы, Лаврентий Загоскин. А ещё экспедиции бывают космическими! Чем полёт в космос отличается от иных исследовательских путешествий? А потому в Музее русских экспедиций Русского географического общества почётное место отведено не менее выдающемуся пензенцу — лётчику-космонавту, Герою России, Александру Самокутяеву. Познакомившись с экспозицией, он отметил:

«Замечательно, что вы создали такой островок памяти! Это важно не только для нас, людей увлечённых, но и для младшего поколения, которое должно знать историю, гордиться достижениями предков».

В благодарность за активную работу по пропаганде географических и иных научных знаний Председателю Пензенского отделения РГО, Игорю Пантюшову, вручили юбилейную медаль «55 лет полёту Ю.А. Гагарина».

В дар музею Александр Самокутяев передал календарь, посвящённый достижениям отечественной космонавтики. Это очередной подарок землякам от Героя России. Один из самых дорогих музейных экспонатов — фотография Пензы из космоса, которую Самокутяев сделал во время полёта.

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