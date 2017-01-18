|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Славные вехи нашей истории
Сегодня в Пензе
|
Смотреть видео
Экспедиции бывают разные: полярные, участие в которых принимал наш земляк Евгений Сузюмов; морские, как, например, плавание к берегам Аляски и островам Тихого океана, что совершал другой выходец из Пензы, Лаврентий Загоскин. А ещё экспедиции бывают космическими! Чем полёт в космос отличается от иных исследовательских путешествий? А потому в Музее русских экспедиций Русского географического общества почётное место отведено не менее выдающемуся пензенцу — лётчику-космонавту, Герою России, Александру Самокутяеву. Познакомившись с экспозицией, он отметил:
«Замечательно, что вы создали такой островок памяти! Это важно не только для нас, людей увлечённых, но и для младшего поколения, которое должно знать историю, гордиться достижениями предков».
В благодарность за активную работу по пропаганде географических и иных научных знаний Председателю Пензенского отделения РГО, Игорю Пантюшову, вручили юбилейную медаль «55 лет полёту Ю.А. Гагарина».
В дар музею Александр Самокутяев передал календарь, посвящённый достижениям отечественной космонавтики. Это очередной подарок землякам от Героя России. Один из самых дорогих музейных экспонатов — фотография Пензы из космоса, которую Самокутяев сделал во время полёта.
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru