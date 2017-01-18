Пензенская «Юность» одержала вторую победу над БК «Казаночка-Академия»

Как и накануне, наши девушки довольно уверенно начали поединок, выиграв стартовую четверть- 22:11. Во втором отрезке встречи они дали возможность поиграть и сопернику, который сумел сократить отставание на три очка – 36:28.

В относительно равной борьбе прошли третий и четвертый периоды. И, несмотря на все попытки казанских баскетболисток переломить ход поединка, сделать это у них не получилось. Финальная сирена зафиксировала очередную, тринадцатую по счету, победу «Юности» - 77:67.

Самыми результативными в составе нашей дружины оказались Александра Плясова и Полина Мартынова, принесшие команде 20 и 19 очков соответственно.

Сурский клуб набрал 27 очков и уверенно лидирует в группе «А» женской Суперлиги-2.

Следующие матчи наша команда проведет со своим ближайшим преследователем - «Надеждой-2» из Оренбургской области. Игры пройдут 30 и 31 января в спортивном центре «Юность» в Пензе. Начало в 17:00.

Справочная информация:

В сезоне 2016-2017 гг. в соревнованиях женской Суперлиги -2 принимают участие 12 команд. На предварительном этапе состязаний они разбиты на две подгруппы.

В группу «А» вошли: БК «Казаночка-Академия», «Надежда-2» из Оренбургской области, пермская «Академия», «Енисей-2» из Красноярского края, «Динамо-2» из Новосибирской области и пензенская «Юность».

В группе «Б» за выход в финал поборются «Ладога» из Санкт-Петербурга, «Динамо-Юниор» из Курска, «Вологда-Чеваката-2», «Шахты-ЮРГПУ», «Спартак-2» из Ногинска и «Университет-Югра» из Сургута.

В рамках регулярного чемпионата, который продлится до 27 февраля, участники проведут игры в два круга с разъездами. По его итогам команды, занявшие места с 1 по 4 в группах «А» и «Б», в финальном этапе разыграют места с 1 по 8. Команды, занявшие 5-6 места в группах «А» и «Б», разыграют 9 -12 места.

В ¼ финала команды играют до двух побед по схеме 1+2: первая игра проводится на площадке команд, которые классифицировались ниже по итогам регулярного чемпионата, вторая и (при необходимости) третья игра проводятся на площадке команд, которые квалифицировались выше.

По итогам ¼ финала команды-победительницы примут участие в «Финале четырех». Проигравшие команды образуют группу «В», где и разыграют 5-8 места туром в один круг.

Плей-офф пройдет с 7 по 19 марта. Победитель Всероссийских соревнований по баскетболу среди женских команд Суперлиги второго дивизиона получит путевку в первый дивизион сезона 2017-2018 гг.