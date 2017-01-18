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 Среда, 18 января 2017
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"Зелёная волна: Новые горизонты"
Сегодня в Пензе
 
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В стенах литературного музея прошел круглый стол «Зеленой волны». Дать старт началу Года экологии приехал прославленный пензяк – летчик-космонавт Александр Самокутяев. Почетный председатель пензенского отделения "РГО" рассказал собравшимся о традиции, которая связывает космонавтов с природой.

«Перед каждым полетом нам нужно посадить дерево, и это стало настолько символичным, что иностранцы, которые летят с космодрома "Байконур" проходят этот ритуал. Дерево олицетворяет как природу, так и человеческую жизнь. Поэтому ее необходимо беречь», - рассказывает Александр Самокутяев, летчик - космонавт.

В 2017 году активисты «Зеленой волны» запланировали порядка 70 мероприятий экологической направленности. К слову сказать, это движение включает не только уборку мусора и экологические рейды, участники «Зеленой волны» занимаются также и просветительской деятельностью.

 «Это большое совместное мероприятие, которое показывает достаточно серьезную вдумчивую работу по экологическому просвещению и по борьбе с негативными проявлениями, которые есть в нашей области»,- говорит государственный инспектор по охране окружающей среды управления Росприроднадзора по Пензенской области, Татьяна Красноносова.

Об одном из таких проявлений рассказал Председатель пензенского отделения «Русского географического общества» Игорь Пантюшов:«О проблемах связанных с браконьерством, защитой бездомных животных я считаю, нужно трубить во все колокола. Охрана окружающей среды, это не только борьба за жизнь диких животных, нужно братьям нашим меньшим за которых мы в ответе помогать».

Завершением встречи участников круглого стола «Зеленой волны» стало совместное фото на память.

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