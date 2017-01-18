В Пензе прошел учебно-методический сбор

У каждого автомобиля из разряда спецтехники своё предназначение. Одни проезжают по бездорожью, другие тушат пожары или помогают избежать химического заражения. У всех одна главная задача – спасать людей и помогать выжить в чрезвычайной ситуации. Смотром аварийно-спасательных формирований в Пензе открылся учебно-методический сбор.

«Пензенская область всегда была передовой в ПФО. Здесь существуют серьезные традиции пожарной охраны и спасательных подразделений. Мы сегодня посмотрели рабочие группы, которые ежедневно выезжают на все пожары и оперативно реагируют на происшествия», – отметил врио начальника Центрального регионального центра МЧС России Игорь Кобзев.

«Горячая пора» у спасателей круглый год. Летом – лесные пожары, весной – паводок, зимой – несчастные случаи на льду. Независимо от времени года спасательные подразделения первыми приходят на помощь. А от их оперативности напрямую зависит исход самой сложной ситуации.

«К сожалению, и в Приволжском федеральном округе появилась тенденция выезда автотранспорта на лед. С начала года на территории Саратовской области мы потеряли 6 человек. Будем принимать меры, усиливать профилактическую работу и работу, связанную с охраной водоемов», – заметил Игорь Кобзев.

Цель учебно-методического сбора – подвести итоги года в сфере гражданской обороны, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности людей. Вице-губернатор Валерий Савин отметил, что задачи, поставленные МЧС, в Пензенской области были выполнены.

«В 2016 году совместными усилиями мы успешно справились с паводком и коммунальными авариями. Но вместе с тем в регионе продолжают оставаться проблемы, над которыми предстоит очень серьезно поработать. Речь идет о ситуации, связанной с пожарами», – сообщил в своем докладе Савин.

В 2016 году спасателям пришлось не раз работать в сложных условиях. В регионе произошло более тысячи ста пожаров, в которых погибли 113 человек. На территории области зарегистрировано шесть чрезвычайных ситуаций.

«По сравнению с 2015 годом количество ЧС увеличилось на 50%. В течение года в чрезвычайных ситуациях пострадало 14 человек, погибло 11. Сумма ущерба составила более 15 млн. рублей», – констатировал Начальник Главного управления МЧС России по Пензенской области Сергей Козлов.

На водных объектах за 12 месяцев было зарегистрировано 43 происшествия. Погибли 35 человек. Главные причины, по которым тонут люди, – это купание в неразрешенных местах и алкогольное опьянение.