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 Среда, 18 января 2017
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Эдуард Каташов озвучил 7 основных мероприятий плана научно-технического обеспечения сельского хозяйства региона
Сегодня в Пензе
 

Заместитель министра сельского хозяйства Пензенской области Эдуард Каташов провел рабочую встречу с научными сотрудниками Пензенского НИИСХ и профессорами Пензенского аграрного университета. Темой для встречи стало обсуждение плана научно-технического обеспечения сельского хозяйства в Пензенской области на 2017–2025 годы.

Эдуард Каташов озвучил 7 основных мероприятий плана научно-технического обеспечения сельского хозяйства региона, участники встречи обсудили каждое из мероприятия и определили ответственных за проведение. Кроме того, участники встречи обсудили вопросы взаимодействия и совместной работы в части реализации мероприятий плана.

План мероприятий разрабатывается в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2016 г. №350 «О мерах по реализации государственной научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства».

Новость: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области 18 января 2017
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