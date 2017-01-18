Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Среда, 18 января 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
Стоп, коллектор!
Сегодня в Пензе
 
Смотреть видео

Сборщики долгов без законного надзора работают уже очень давно и свою деятельность они противоправной не считают. Насколько законны методы сбора долгов, которые применяют эти люди отныне будут проверять пензенские служители правопорядка.  По этому вопросу в Пензенском управлении судебных приставов прошло рабочее совещание, на котором уже определили систему штрафов.

«Физическим лицам, занимающимися этой деятельностью предусмотрен штраф от 5 до 500 тысяч рублей.  Организацию могут оштрафовать от 10 тысяч до 1 млн рублей, а должностных лиц могут накажут на сумму от 20 тысяч до 2 млн рублей», - отметил Евгений Пазечко, руководитель УФССП по Пензенской области.

Чтобы не попасть под немилость закона в Пензе всего одна организация подала заявку в региональное управление на включение в реестр коллекторских агентств. За противозаконные действия коллекторами будут заниматься уже сотрудники полиции.

«В случае выявления преступных действий, будут направляться материалы для проведения проверки и принятия решения в правоохранительные органы. Я надеюсь, что те лица, которые подали заявление для регистрации в качестве организации осуществляющих взыскание просроченной задолженности таким беспределом уже заниматься не будут», - добавил Евгений Пазечко.

Таким образом судебные приставы хотят взять сборщиков в «ежовые рукавицы», чтобы упорядочить и отслеживать их действия, и, в случае противозаконных действий, принять соответствующие меры.

Новость: Дмитрий Раткин 18 января 2017
2017-01-18
НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ
40 водителей задержали за управление транспортом в состоянии опьянения
 
2017-01-18
«ДАВАЙ ПОДЕРЕМСЯ!»
Новые знакомые обокрали пензенца в собственной машине
 
2017-01-18
Чтобы возможности были равны!
Михаилу Бабичу рассказали о ходе строительства «Дома Вероники»
 
2017-01-18
Стоп, коллектор!
Пензенские судебные приставы хотят перевести коллекторов под свою юрисдикцию
 
2017-01-18
Эдуард Каташов озвучил 7 основных мероприятий плана научно-технического обеспечения сельского хозяйства региона
 План научно-технического обеспечения сельского хозяйства в Пензенской области на 2017–2025 годы
 

Новости партнеров
 
На сайте: 40ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru