Стоп, коллектор!

Сборщики долгов без законного надзора работают уже очень давно и свою деятельность они противоправной не считают. Насколько законны методы сбора долгов, которые применяют эти люди отныне будут проверять пензенские служители правопорядка. По этому вопросу в Пензенском управлении судебных приставов прошло рабочее совещание, на котором уже определили систему штрафов.

«Физическим лицам, занимающимися этой деятельностью предусмотрен штраф от 5 до 500 тысяч рублей. Организацию могут оштрафовать от 10 тысяч до 1 млн рублей, а должностных лиц могут накажут на сумму от 20 тысяч до 2 млн рублей», - отметил Евгений Пазечко, руководитель УФССП по Пензенской области.

Чтобы не попасть под немилость закона в Пензе всего одна организация подала заявку в региональное управление на включение в реестр коллекторских агентств. За противозаконные действия коллекторами будут заниматься уже сотрудники полиции.

«В случае выявления преступных действий, будут направляться материалы для проведения проверки и принятия решения в правоохранительные органы. Я надеюсь, что те лица, которые подали заявление для регистрации в качестве организации осуществляющих взыскание просроченной задолженности таким беспределом уже заниматься не будут», - добавил Евгений Пазечко.

Таким образом судебные приставы хотят взять сборщиков в «ежовые рукавицы», чтобы упорядочить и отслеживать их действия, и, в случае противозаконных действий, принять соответствующие меры.