Чтобы возможности были равны!

Пока это всего лишь стены, а после завершения строительства здесь появится дом, у которого даже есть имя — «Дом Вероники». Так пензенские общественники назвали проект, предназначенный для людей с ограниченными возможностями, которым необходим специальный уход. Презентацию проекта для Михаила Бабича и Виктора Зубкова провела его автор и руководитель, Мария Львова-Белова: «Сначала стройка шла медленно — на средства, которые удавалось выручить. Но после визита Михаила Викторовича Бабича и оказанной им поддержки строительные работы вышли на новый уровень».

Курировать проект после визита полпреда стала крупнейшая пензенская строительная компания. Проведённая экспертиза показала недостатки первоначального плана. Стройку пришлось остановить, а что-то даже демонтировать.

«Конечно, мне было жалко потраченной понапрасну большой работы, но я понимала, что не могу подвести. И вот, за семь месяцев работы — 720 квадратных метров площади! Есть фундамент, кладка, перекрытие, черновые полы, крыша, подведены коммуникации», — сообщила Мария Алексеевна.

На завершение работ необходимо 2,5 миллиона рублей. Тогда в Пензе появится центр, подобных которому нет ни в одном субъекте страны. Но авторы идеи готовы щедро делиться опытом с коллегами из других регионов, чтобы проблемы молодых инвалидов, которым обычно после интернатов заказана дорога в дом престарелых, наконец, решились.