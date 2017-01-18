Случайное знакомство в магазине обернулось для жителя Пензы угрозой его жизни. Сначала ничто не предвещало беды, но после употребления горячительных напитков новые «друзья» захотели помериться силой.

«Один говорит мне: давай подеремся! Я сказал, что не хочу. Они заблокировали двери и стали меня бить»,- рассказывает потерпевший.

Этим злоумышленники не ограничились и мужчине стали угрожать:«Приставили отвертку к горлу и сказали, что если я не отдам всё, что у меня есть, они мне пассатижами выдерут губы».

Так как денег у мужчины не было, добычей грабителей стала магнитола и обручальное кольцо.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УМВД России по г. Пензы были установлены и задержаны подозреваемые в совершении данного преступления. Ими оказались уже ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности жители Пензы 1987 года рождения»,- комментирует Алексей Алексеев, старший следователь отдела №1 следственного Управления УМВД России по городу Пензе.

Как выяснило следствие, украденное имущество мужчины реализовали, а вырученные деньги потратили. По данному факту возбуждено уголовное дело. Его фигурантам может грозить до 7 лет лишения свободы.