Выпил, сел за руль – попал в аварию. Исход нетрезвой езды известен заранее. Но пьяному море по колено, а дорога тем более нипочем. Таких смельчаков во время рейдов выявляют сотрудники Госавтоинспекции. Очередная акция прошла в Пензе.

«В период с 13 по 15 января сотрудниками Госавтоинспекции на территории Пензенской области проведено профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». 40 водителей были задержаны за управление транспортным средством в состоянии опьянения», – рассказал инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Валентин Новоженцев.

Признаться, что сел за руль пьяным, водители, как правило, отказываются. Но обмануть алкотестер никому из них пока не удавалось.

«Я не пьяный, не знаю, почему у вас устройство показало», – возразил один из задержанных водителей.

«Алкотестер проверенный, есть сертификат. Все его показания достоверны», – убедил инспектор.

Водителя, управлявшего машиной в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, ждет штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.